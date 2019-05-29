На Украине решили расформировать колонию после бунта заключенных

Министерство юстиции Украины приняло решение расформировать одесскую колонию, где накануне произошел бунт заключенных.

Как сообщает телеканал «NewsOne», в колонии на данный момент усилены меры безопасности. Несколько помещений до сих пор обесточены после пожара.

«Возросло количество пострадавших во время протеста. Сами заключенные тоже заявляли о пострадавших, но официально это не подтверждено», – передает телеканал.

Отмечается, что медучреждениях лежат трое госпитализированных работников колонии, а в целом за помощью к медикам обратились 14 охранников заведения.

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что массовые беспорядки в колонии произошли из-за того, что сотрудники учреждения проводили обыски у заключенных.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины считает, что причиной бунта стала халатность сотрудников.

Напомним, в понедельник в одесской Южной исправительной колонии общего режима № 51 произошли массовые беспорядки, пожар и массовый побег заключенных. Однако эти сообщения не подтвердились.

По информации национальной полиции Украины по Одесской области, в колонии заключенные действительно устроили беспорядки, в результате чего пострадали четверо сотрудников колонии. Также ведомство уточнило, что пожара в здании не было, горел автомобиль.