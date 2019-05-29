Чайка счел «смешным» объем полномочий прокуратуры в уголовной сфере

Генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что оставшиеся у надзорного органа полномочия в уголовной сфере имеют крайне малый объем.

«У нас, скажем мягко, малый и смешной объем полномочий в уголовно-правовой сфере. Там, где должны осуществлять надзор за расследованием преступлений, и так далее», – пояснил Чайка, в ходе выступления в Госдуме, передает ТАСС.

Он добавил, что при этом прокуратура имеет большой объем полномочий вне уголовно-правовой сферы. «Наш опыт уже распространяется в мире», – подчеркнул генпрокурор.

Чайка добавил, что в 2012 году впервые были приняты рекомендации Совета Европы о роли прокуратуры вне уголовной сферы.

«Если подкрепить полномочия прокуратуры полномочиями в уголовной сфере, то эффект будет совершенно другой. Ведь правильно было подмечено, что мы реагируем, выносим представления, требования, а возбудить или отменить уголовное дело не можем», – заключил Чайка.

Ранее генеральный прокурор предложил закрепить в Уголовном кодексе за органами предварительного расследования право возбуждать уголовные дела о преступлениях, совершенных в сфере гособоронзаказа, без заявления потерпевшей стороны.