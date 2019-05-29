Зеленский случайно подтвердил сведения о размещении ВСУ в домах мирных жителей

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Станицу Луганскую подтвердила, что украинские силовики размещают свои позиции в домах мирных жителей, заявил офицер пресс-службы управления народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко.

«Мы неоднократно сообщали, что украинские силовики занимают дома мирных жителей, а также оборудуют позиции в жилых районах. Визит президента Украины Зеленского в Станицу Луганскую еще раз подтвердил эти факты», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что в украинских СМИ военные ВСУ не скрывая демонстрировали условия проживания в одном из частных домов, которые они заняли. Этот факт, подчеркнул Филипоненко, нисколько не смутил президента.

«С приходом к власти Зеленского ситуация у линии соприкосновения не меняется в лучшую сторону. Украинские силовики продолжают стягивать вооружение и технику к линии соприкосновения, ежедневно фиксируются нарушения режима прекращения огня», – отметил он.

Зеленский посетил Донбасс в начале этой недели – он побывал на передовой в Станице Луганской, прибыл на позиции ВСУ в подконтрольной Киеву Луганской области.