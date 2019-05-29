Возросла вероятность столкновения МКС с обломками индийского спутника

Вероятность пробития Международной космической станции (МКС) обломками сбитого ранее индийского спутника увеличилась на 5%.

«Американцы провели расчеты по вероятности пробоя станции в связи с появлением дополнительных [обломков] в результате этого разлета. Есть численные оценки увеличения вероятности пробоя примерно на 5%», – сказал исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев во время заседания Совета РАН по космосу, передает ТАСС.

Позже представитель Роскосмоса заявил о намерении сформировать в головном научном институте ЦНИИмаш центр по контролю за космическим мусором.

«Сейчас плотно с ЦНИИмашем мы работаем и договорились сформировать некий центр компетенции в рамках ЦНИИмаша, который аккумулирует интегрально все вопросы международного права и технологического обеспечения в части техногенного засорения космического пространства», – сказал представитель Роскосмоса Юрий Макаров, сообщает РИА «Новости».

В настоящее время количество опасных космических объектов, диаметр которых превышает 1 см, составляет от 600 до 700 тыс.

Напомним, в конце марта премьер-министр Индии заявил, что страна успешно испытала собственное противоспутниковое оружие, сбив аппарат на низкой околоземной орбите.

После этого сообщалось, что обломки уничтоженного индийского космического аппарата не угрожают безопасности МКС, но могут создать угрозу при запуске на орбиту грузового корабля «Прогресс МС-11». Однако позже в Минобороны заявили, что угроза для МКС все-таки есть.