В Эстонии предложили пересмотреть проект обустройства границы с Россией

Госконтроль Эстонии выступил с предложением правительству пересмотреть проект обустройства границы с Россией, заявил государственный контролер Янар Хольм.

«Правительству следовало бы вновь подробно рассмотреть одобренное решение в связи с границей и оценить его. Выиграем мы в обоих случаях: либо выяснится, что границу можно привести в порядок с меньшими затратами, либо окажется, что принятое решение было действительно оптимальным», – сказал Хольм, передает ТАСС.

В 2015 году, по оценкам ведомства, стоимость обустройства составляла 71,3 млн евро, на данный момент эта цифра выросла в четыре раза. Предполагается, что обустройство обойдется в 250 млн евро, еще 70 млн нужно будет потратить на содержание инфраструктуры до 2026 года.

В начале мая министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме заявил, что Россия якобы «частично удерживает территорию республики».