В Минздраве дали разъяснение по смерти младенца в центре Шумакова

Врачи национального исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова (НМИЦ ТИО) сделали все, чтобы спасти младенца, который получил черепно-мозговую травму при падении с кровати в отделении, сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Ребенок был обеспечен специальной детской кроватью с высокими защитными бортами. Несмотря на это, в ночь с 12 на 13 мая в присутствии матерей двух детей, находившихся на лечении в той же палате, ребенок упал с кровати матери. В связи с тяжелыми нарушениями свертываемости крови и прочности костей черепа на фоне цирроза печени ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

В Минздраве отметили, что пациент лежал в НМИЦ ТИО, у него была терминальная стадия цирроза печени. Ребенка готовили к трансплантации этого органа.

«Мать ребенка была обеспечена условиями круглосуточного пребывания, включая полноценную взрослую кровать и питание, <...> была подробно ознакомлена с правилами внутреннего распорядка и дала письменное информированное согласие, включавшее запрет на оставление ребенка на взрослой кровати», – отметили в ведомстве.

Также там добавили, что сотрудники НМИЦ ТИО и нейрохирургическая бригада Научно-исследовательского института детской хирургии оказали всю необходимую медицинскую помощь.

После этого ребенка перевели в специализированное отделение Морозовской детской больницы, где его прооперировали. 28 мая младенец умер.

«Вся запрошенная информация, включая медицинскую документацию и заполненные формы информированного согласия матери, полностью представлена в следственные органы. Выражаем глубокое соболезнование семье погибшего ребенка», – заключили в Минздраве.

Росздравнадзор также проведет проверку в НМИЦ ТИО им. Шумакова по факту смерти ребенка, сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА «Новости».

Ранее «Комсомольская правда» сообщила, что ребенок умер в Морозовской детской городской клинической больнице Москвы в ночь на 15 мая, по этому факту было возбуждено уголовное дело. По данным издания, малыш вместе с матерью приехал из города Керчь на лечение.