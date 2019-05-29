Генпрокурор раскритиковал сферу строительства

Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что в России по-прежнему не решена проблема обманутых дольщиков, почти 39 тыс. людей ждут обещанного жилья.

«Принимаемые ... меры приносят результат, ситуация постепенно меняется. Так, в 2018 году восстановлены права почти 10 тыс. пострадавших, урегулирована ситуация в отношении 239 долгостроев», – цитирует РИА «Новости» Чайку.

Тем не менее, по словам генпрокурора, проблема все еще остается не решенной, поскольку на начало 2019 года насчитывалось 894 объекта с сорванными сроками строительства, и почти 39 тыс. россиян до сих пор ждут обещанного жилья.

На сегодня в прокуратурах открыты горячие линии, куда можно сообщить о недостроях.

Также генпрокурор отметил, что сейчас дорабатываются региональные законы, которые смогут предложить инвесторам льготные условия для достройки проблемных домов.

«Указанные меры позволяют сформировать уточненный реестр долгостроев, сократить время реагирования на нарушения. По каждому объекту определяется конкретный план действий, контролируются все этапы его выполнения», – заключил генпрокурор.

Ранее завершение строительства проблемных домов вошло в число мероприятий плана по достижению национальных целей развития России до 2024 года.