Врача скорой арестовали за ограбление пенсионерок

В Кирове полицейские задержали врача-терапевта и фельдшера скорой помощи, их подозревают в разбойном нападении на пожилых граждан.

В полицию обратились две родственницы, проживающие в одной квартире, которые сообщили, что к ним пришли двое мужчин в форме медработников и предложили услуги по лечению гипертонии, цитирует сайт УМВД официального представителя ведомства Ирину Волк.

«Измерив артериальное давление, злоумышленники сделали пенсионеркам уколы, от которых те потеряли сознание, а когда очнулись, медики уже ушли. Не заподозрив злого умысла, женщины только на следующий день обнаружили отсутствие крупной денежной суммы», – пояснила Волк.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК «Разбой».

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержаны подозреваемые в совершении разбоя. Ими оказались 35-летний фельдшер скорой помощи и 27-летний врач-терапевт одного из медицинских центров», – пояснила представитель УМВД.

По данным ведомства, один из подозреваемых ранее приезжал по этому адресу на вызов и приметил место, где пациентки хранили сбережения. Он предложил приятелю забрать эти деньги и разделить их.

Украденные 30 тыс. рублей один из фигурантов потратил на погашение кредитов, остальные средства полицейские изъяли в ходе обысков.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Стоит отметить, что в России гораздо чаще фиксируют нападения на врачей, а не наоборот. Так, 26 мая в чувашском городе Новочебоксарске несколько пьяных мужчин напали на медиков из бригады скорой помощи.