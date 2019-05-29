В Кремле прокомментировали отставку Курца

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что отставка канцлера Австрии Себастьяна Курца не приведет к ухудшению российско-австрийских отношений.

«Конечно следим (за развитием ситуации). Но это исключительно внутреннее дело Австрии. Этот казус, который спровоцировал (отставку), он безусловно не имел и не может иметь никакого отношения к России. Мы уже об этом говорили», – сказал Песков, передает ТАСС.

«Мы безусловно надеемся, что при любом выборном исходе в Австрии сохранится общий настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений», – добавил он.

Напомним, 28 мая президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил от обязанностей правительство страны во главе с Себастьяном Курцем.

Накануне парламент Австрии вынес вотум недоверия Курцу после скандала вокруг теперь уже бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и «русской племянницы олигарха».

При этом Австрийская народная партия во главе с Курцем одержала победу на выборах в Европарламент от Австрии.