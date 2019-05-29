В Кремле определились с датой «прямой линии» Путина

Дата «прямой линии» президента Владимира Путина с россиянами уже определена, в данный момент ведется ее подготовка, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что дата «прямой линии» определена, но это не 13 июня; в данный момент ведется подготовка, передает ТАСС.

При этом он не назвал точную дату мероприятия.

«Прямая линия» – ежегодная сессия общения президента с гражданами страны в прямом телеэфире.

В минувшем году «прямая линия» прошла 7 июня. Глава государства успел ответить на 79 вопросов, мероприятие длилось почти четыре с половиной часа.