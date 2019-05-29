В среду синоптики пообещали москвичам по-летнему жаркую погоду.

По прогнозу синоптиков, в среду утром в столице будет плюс 22. Ко второй половине дня температура воздуха поднимется до плюс 26-27 градусов. Ветер ожидается юго-западный, силой 3-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.