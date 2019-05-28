Бывший вице-премьер Дагестана получил 4,5 года условно

Бывший вице-премьер Дагестана и экс-руководитель «Запкаспрыбвод» Билал Омаров получил 4,5 года тюрьмы условно в связи с делом о мошенничестве, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Расул Темирбеков.

«Приговором суда Омарову назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно с лишением права занимать государственные должности сроком на 1,5 года. Приговор вынесен по делу, где фигурирует также директор ООО «Стройтехнохолдинг» (Нурмагомед) Кушиев», – сказал Темирбеков

Он добавил, что директор «Стройтехнохолдинга» получил 3,5 года тюрьмы условно, передает «Интерфакс».

Следствие установило, что в конце 2013 года Омаров по предварительному сговору с Кушиевым заключил договор аренды транспортных средств с экипажем. При это фактически они не были переданы учреждению.

«Учреждение, в свою очередь, перечислило на счет общества арендную плату по договору в сумме около 9 млн рублей. В последующем, якобы в целях обеспечения арендованной техники горюче-смазочными материалами, были заключены контракты на приобретение дизельного топлива, бензина, моторного масла, солидола и нигрола. Путем изготовления поддельных актов им удалось похитить указанные горюче-смазочные материалы на общую сумму более 2 млн рублей», – рассказал Темирбеков.

По его словам, оба приговора вынесены соответственно роли и степени участия в преступной схеме. Омаров и Кушиев выплатили свыше 6 млн рублей, чем частично возместили ущерб, который причинили учреждению.

Врио главы Дагестана Владимир Васильев освободил от занимаемой должности заместителя председателя правительства Омарова в марте 2018 года.