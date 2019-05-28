Выявлены новые эпизоды в деле о сексуальных домогательствах башкирского учителя

Следователи нашли новые эпизоды по делу учителя в Башкирии, подозреваемого в сексуальных домогательствах к школьницам, об этом сообщает следственное управление СК региона.

«По версии следствия, подозреваемый, являясь учителем школы, в период с сентября 2015 по май 2016 года, совершил иные действия сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних учениц этой же школы. Кроме того, в период с сентября 2012 по май 2013 года, совершил развратные действия в отношении 13-летней ученицы этой же школы», – сообщается на сайте ведомства.

Ранее против 60-летнего мужчины были возбуждены уголовные дела по статьям «Совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней» и «Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста», отмечает СК.

На данный момент следователи проводят следственные действия с подозреваемым, допрашивают педагогов учреждения, изучают данные о личности подозреваемого.

Напомним, учителя ОБЖ в Башкирии уволили после публикации в интернете видеозаписи с его приставаниями к ученице.