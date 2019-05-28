В МИД России отреагировали на возвращение украинского гражданства Саакашвили

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Киеву вернуть гражданство певице Наташе Королевой.

Захарова в своем Facebook обратила внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

«Может, тебя тоже пустят на историческую родину? У тебя-то побольше прав, чем у Саакашвили», – адресовала артистке вопрос представитель МИДа.

В июле 2017 года Наташа Королева проиграла суд против СБУ, запретившей ей въезд в родную страну. При этом в январе того же года СБУ разрешила Королевой прибыть в Киев на похороны бабушки.

Ей запретили въезд в страну в октябре 2016 года. После этого она назвала СБУ «трусливыми людишками».

В апреле, когда Зеленский вышел во второй тур президентских выборов, Королева поздравила Зеленского с этим событием.