Погибший под «Метеором» спортсмен оказался членом сборной России

Погибший под скоростным катером «Метеор» в Санкт-Петербурге спортсмен оказался 18-летним членом сборной России по виндсерфингу Артемом Акимовым, который проводил в акватории Финского залива тренировку.

«27 мая во время тренировки трагически погиб спортсмен школы «Крестовский остров», кандидат в мастера спорта по виндсерфингу, член молодежной сборной России Артем Акимов», – цитирует «Интерфакс» заявление спортивной школы.

Личность погибшего подтвердила директор спортивной школы по парусному спорту «Крестовский остров» Наталья Федорова, пишет «Фонтанка.ру».

«Артем Акимов – опытнейший спортсмен, член сборной России, недавно отобрался на первенство мира по виндсерфингу. К нему он и готовился вчера», – рассказала она.

Погибшего спортсмена удалось опознать по обломку доски тренеру спортивной школы, отмечает «Московский комсомолец».

В настоящее время продолжаются поиски тела серфингист. Момент столкновения спортсмена с «Метеором» попал на видео.

Напомним, днем 27 мая под «Метеор» у Васильевского острова попал серфер. Спасатели обнаружили обломки серфа в акватории Финского залива.