Стали известны самые опасные районы Москвы

По итогам 2018 года Пресненский район стал самым криминальным в Москве – там зарегистрировали 2 тыс. 846 преступлений.

Соответствующий рейтинг подготовило агентство городских новостей «Москва».

Вторую строчку занял Басманный район (2 тыс. 490 преступлений), третье место досталось району Марьино (2 тыс.421 преступление).

В пятерке также оказались Таганский и Даниловский районы.

Меньше всего преступлений зарегистрировали в Восточном районе столицы – всего 152 случая.

Также одними из самых безопасных были признаны Молжаниновский район, Внуково, Метрогородок и ряд поселений на территории Новой Москвы.

Ранее был назван район Москвы с наибольшим машинопотоком.