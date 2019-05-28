Стало известно о едва не вызвавшем скандал казусе на приеме Ким Чен Ына во Владивостоке

Начальник военного образцового оркестра «Почетного караула» Павел Гернец рассказал, что в апреле на приеме во время визита лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивосток произошел казус – музыканты сыграли южнокорейскую мелодию.

Гернец отметил, что при подборке национальных мелодий для исполнения на официальных международных мероприятиях нужно учитывать все тонкости и тщательно подбирать материал, так как даже самая нейтральная композиция может вызвать недовольство гостей, передает РИА «Новости».

«Сейчас в тренде исполнение национальных мелодий на мероприятиях помимо государственного гимна. Мы тоже этим активно пользуемся... Тут необходимо знать все тонкости и тщательно подбирать материал», – отметил Гернец.

Он добавил, что оркестр всегда просит МИД и протокольную службу заранее сообщать, какие нужно исполнять мелодии, чтобы не произошло казуса. Однако неуместное использование мелодии произошло, в частности, во время визита Ким Чен Ына во Владивосток.

«На приеме была исполнена, в записи по-моему, мелодия южнокорейская. И делегация агрессивно на это отреагировала», – сказал Гернец.

По его словам, во времена СССР также был казус во время визита американцев на Дальний Восток. При отлете делегации прозвучала мелодия «Легендарный Севастополь».

«Когда самолет взлетел, с борта приходит телеграмма: «Попросим пояснить, почему при закрытии двери в самолет играл «Легендарный Севастополь», в пятом куплете которого следующий текст: «Если из-за океана к нам враги придут с мечом, встретим мы гостей незваных истребительным огнем», – рассказал он.

Он добавил, что музыка подбирается по принципу «про красоту, про природу», то есть максимально нейтральная.

Ким Чен Ын посетил Владивосток в конце апреля.

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