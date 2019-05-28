Сына мэра Чебоксар приговорили за избиение полицейского

Суд Чебоксар приговорил 19-летнего сына мэра столицы Чувашии Олега Ладыкова к одному году и четырем месяцам лишения свободы условно за избиение полицейского.

По информации следствия, пьяный молодой человек на праздновании дня рождения подруги избил присутствовавшего там 23-летнего парня, который в результате на некоторое время потерял сознание, после чего сын мэра города скрылся с места преступления, сообщается на сайте СК по Чувашской Республике.

Позже он был доставлен в полицию, где оказывал сопротивление и ударил сотрудника.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 138 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти», а также по ст. 116 УК РФ «Побои». Ладыкова поместили под домашний арест.

Суд назначил наказание в виде одного года четырех месяцев лишения свободы условно. Отмечается, что приговор суда еще не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что младшего Ладыкова привлекали к административной ответственности после ДТП, где он находился за рулем автомобиля без прав.