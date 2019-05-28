Порошенко решил стать новым спонсором Ляшко

Бывший президент Украины Петр Порошенко захотел стать спонсором лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко.

По информации «Страна.ua», Ляшко позиционирует себя как оппозиционера, поэтому будет критиковать главу государства Владимира Зеленского до парламентских выборов за деньги Порошенко.

«Как рассказал «Стране» источник в «Радикальной партии», ее лидер уже договорился о новом спонсорстве с Петром Порошенко. Именно в его интересах глава радикалов будет критиковать и троллить Зеленского до конца выборов», – говорится в сообщении.

Выбор спонсора связан с тем, что украинский олигарх Ринат Ахметов отказался продолжать спонсировать партию Ляшко.

Ранее Ляшко заявил, что понижение проходного барьера на парламентских выборах, предложенное Зеленским, является «политической взяткой мажоритарщикам».

Также Ляшко повздорил с «мордоворотами» Зеленского и назвал главу государства «узурпатором».

Выборы в украинский парламент должны были состояться в октябре 2019 года. Во время своей инаугурации Зеленский объявил о роспуске Верховной рады и досрочных выборах 21 июля.

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