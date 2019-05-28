Появились подробности нападения школьника с топором на ученицу

Школьник, который нанес девочке удар топором в школе в Саратовской области, использовал также бутылки с зажигательной смесью, сообщили в правоохранительных органах региона.

«Подросток поднялся на второй этаж, кинул бутылку с зажигательной смесью, по предварительным данным, в свой класс, а вторую бросил в коридоре. Бутылки не загорелись. После этого он встретил девочку и ударил ее топором по лбу», – рассказал источник ТАСС.

Отмечается, что подросток состоит на учете психиатра уже два года и находится на домашнем обучении. Также школьника оставляли на второй год обучения.

На ваш взгляд Кто виноват в росте агрессии среди школьников? Семья

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По данным РИА «Новости », пострадавшая школьница сейчас находится в реанимации.

«На момент госпитализации, по предварительным данным, ее состояние оценивалось как средней степени тяжести. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы ее состояние стабилизировать», – сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Ранее сообщалось, что 15-летний подросток принес в школу топор и нанес удар одной из учениц. После инцидента подросток скрылся с места происшествия, однако сотрудникам правоохранительных органов удалось найти его.

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