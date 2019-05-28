Власти Красноярска дали пояснения по поводу «антивандальных клумб»

В Красноярске разбили клумбы, прикрытые защитными «антивандальными» сетками, но в мэрии города опровергли сведения о причастности к этой работе.

В красноярских пабликах «ВКонтакте» опубликовали фото с высаженными за специальным ограждением тюльпанами, по мнению авторов постов, сетка предназначена для того, чтобы вандалы не смогли выкопать цветы.

«Городские службы не практикуют такой метод. Это частный сквер», – сообщили в мэрии Красноярска, передает РИА «Новости».

Там уточнили, что сквер, где засажены эти цветы, построен частной строительной компанией, которая и следит за посадками.