Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Калмыкии; есть пострадавшие.

«Жесткая посадка, погибших нет. Два человека [пострадали]», – сказал источник в силовых структурах региона ТАСС после жесткой посадки легкомоторного самолета в Калмыкии.

Уточняется, что угрозы жизни пострадавших нет. На место происшествия выехали сотрудники оперативных служб.

На ваш взгляд Вы боитесь летать на самолетах? Да

Нет



Ранее сообщалось, что самолет из Москвы совершил жесткую посадку в аэропорту Оренбурга.

Сотрудники МЧС дали рекомендации пассажирам во время аварии самолетов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД