Москвичей ожидает переменная облачность без осадков, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 25–27 градуса тепла. В ночь на среду она может опуститься до плюс 16 градусов. Осадков в Московском регионе не ожидается, в связи с риском природных пожаров 28 мая объявлен желтый уровень опасности.

Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 23–28 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до плюс 13 градусов.