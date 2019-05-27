В Москве и Петербурге открыли фотовыставку о празднике благотворительности 1910-х годов

В преддверии Международного дня защиты детей в центральном зале Московского вокзала Петербурга и в вестибюлях Казанского и Ленинградского вокзалов Москвы открылась выставка уникальных архивными фотографий о празднике благотворительности «Белый цветок», который проходил до революции.

Фотовыставка «Белый цветок»: история и современность» будет работать месяц. Организаторами акции выступили благотворительный фонд «Детский хоспис» и РЖД. В церемонии открытия экспозиции принял участие глава «Детского хосписа» протоиерей Александр Ткаченко, сообщает «Лайф».

Фотографии для благотворительной акции предоставил Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга. Экспозиция рассказывает о традиционном празднике благотворительности, проходившем в России до революции.

Впервые «Белый цветок» состоялся в Северной столице в 1911 году по инициативе Николая II и его супруги Александры Федоровны. Тогда члены императорской семьи готовили поделки и сувениры для ярмарки, а в день проведения выставки горожане покупали белые цветы и жертвовали деньги в пользу неизлечимо больных.