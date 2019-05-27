Членов «шариатской полиции» в Германии оштрафовали за призывы отказаться от разврата

Земельный суд в немецком городе Вупперталь признал виновными и назначил наказание в виде штрафа семерым активистам так называемой «полиции шариата», сообщила газета Rheinische Post.

Все семеро фигурантов дела в возрасте от 27 до 37 лет должны выплатить штрафы в размере от 300 до 1 тыс. 800 евро, передает РИА «Новости».

По мнению суда, члены «полиции шариата» сознательно надевали униформу, вызывая ассоциации с совершающей акты насилия группировкой на Ближнем Востоке, чтобы достичь запугивающего эффекта.

В 2014 году без согласования с властями «полиция шариата», надев униформу, начала патрулировать улицы в Вуппертале. Они останавливали жителей города, требовали придерживаться правил шариата и отказаться от алкоголя, наркотиков, азартных игр и разврата.

Дело против членов «полиции шариата» закрыли в 2016 году, однако в 2018 году Федеральная судебная палата Германии отправила дело на рассмотрение снова, отметив, что суд не учитывал ряда важных обстоятельств: например, устрашающего воздействия униформы с надписью «шариатская полиция» для мусульман.

Ранее в правительстве Германии посоветовали не носить кипы в связи с тем, что в стране существенно увеличилось количество преступлений против евреев.