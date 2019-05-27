Москвичка получила «дальневосточный гектар» ради выращивания грибов

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27 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 17:59  |  vz.ru
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Новый ледокол даст России гигантские преимущества в Арктике

Новый ледокол станет одной из основ российского влияния в АрктикеФото: vk.com/baltzav
На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 25 мая спущен на воду третий атомный ледокол проекта 22220 «Урал». Это событие является знаковым для российского присутствия в Арктике. Ледоколы данного проекта обеспечат нашей стране принципиально важные геополитические преимущества и многократно окупят свою огромную стоимость. Каким образом?  Подробности...
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Главные выводы из резонансных дел миллиардеров-полковников

Одна из немногих фотографий Кирилла Черкалина, найденная журналистамиФото: Экстренный вызов 112/Youtube
Борьба с коррупцией носит системный характер и затрагивает все ведомства, невзирая на чины и звания – об этом напомнили в Кремле. Поводом стало громкое дело полковника Черкалина из «банковского» отдела ФСБ: при обысках было найдено более 12 млрд рублей только наличными. Дело Черкалина имеет огромное значение, являясь прямым продолжением громкого дела полковника Захарченко. Подробности...
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Российские офицеры финансируют армию из собственного кармана

Причина сложившейся нездоровой ситуации – забюрократизированность и крайняя медлительность в управлении финансовыми потоками в армииФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
В российской армии за последние годы сложилась система добровольно–принудительных поборов. Офицеры, которые после реформ Сердюкова стали получать якобы «слишком много», теперь за свой счет участвуют в содержании хозяйства своих подразделений – сбрасываются на оргтехнику, ремонт, форму. Как это произошло, и что рассказывают вынужденные «спонсоры» Минобороны? Подробности...
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Родилась новая Европа

Маттео Сальвини, Марин Ле Пен и Найджел Фарадж становятся новыми лицами ЕвропыФото: Remo Casilli, Francois Lenoir,
Simon Dawson/Reuters
«Новое европейское Возрождение» – так вице-премьер Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини охарактеризовал итоги выборов в Европарламент, которые завершились накануне. Результаты голосования говорят о том, что к власти в ЕС уверенно идут националисты и евроскептики, меняющие политический ландшафт Старого света. Что ждет Европейский союз и как там изменится отношение к России? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Выборы в Европарламент не приведут ЕС к революции

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Вокруг радикалов и популистов (многие из которых симпатизируют России) действительно возник некий ореол романтичности и всемогущества. Однако трезвый анализ очень быстро все расставляет на свои места. Подробности...

Как делать бизнес и спасать мир одновременно

Наталия Зверева, директор Фонда региональных социальных программ «Наше будущее»
Империя «Макдональдс», Тевтонский рыцарский орден, магазины «Вкусвилл», ярлык Золотой орды на княжение, кофейни Sturbuck, Магдебургское городское право... Что общего у всего вышеперечисленного? Подробности...
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Суть всех украинских властей одна – Антироссия

Дмитрий Родионов, политолог
Не надо обольщаться: Украину мы потеряли, и любой новый политический проект может быть либо столь же, либо более антироссийским, чем предыдущий, но никак не меньше. И никакой Зеленский не сможет это изменить. Подробности...
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            Москвичка получила «дальневосточный гектар» ради выращивания грибов

            27 мая 2019, 16:56

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Жительница Москвы Ольга Жирикова оформила «дальневосточный гектар» в Партизанском районе Приморья, чтобы построить дом и обустроить плантацию по разведению лекарственных грибов.

            «Я детально изучила землю в окрестностях, так как моя цель – участок с нетронутой природой, но с хорошей транспортной доступностью, а также неподалеку от населенных пунктов. Немаловажно и наличие интернета, ведь я веб-разработчик и свою профессию бросать пока не планирую. Расположение участка позволит не только удобно разместиться на гектаре и открыть производство, но и организовать доставку покупателям», – приводятся ее слова на сайте Минвостокразвития.

            Сейчас Ольга готовится к первой поездке на участок. Уже этим летом она планирует обустроить на участке небольшую плантацию грибов – в основном будут выращиваться трутовик лакированный (рейши), ежовик гребенчатый, или гериций, а также гриб-баран (грифола).

            «Уникальная идея проекта – выращивание лекарственных грибов. Дело в том, что все ориентируются на производство популярных пищевых грибов, а ведь есть полезнейшие виды грибов, имеющие выраженный терапевтический эффект, который подтвержден международными исследованиями - лечение онкологических заболеваний, восстановление мозговых тканей и т.д. Спрос на эти грибы очень велик, в то время как конкуренция производителей полностью отсутствует», – поделилась Ольга Жирикова.

            Выращивание грибов планируется организовать в открытых условиях на летний период и в специальном помещении – зимой. Жирикова разработала поэтапный план реализации проекта, согласно которому сначала продукция будет ориентирована на конечного потребителя, затем на тех, кому интересно выращивать гриб самостоятельно, а потом планируется выход и на фармкомпании.

            «На своем примере хочу доказать возможность открыть новый бизнес с минимумом затрат. С момента приезда в Приморье буду вести онлайн-дневники и рассказывать о развитии проекта», – рассказала Ольга.

            По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, на сегодняшний день на территории Приморского края зарегистрировано более 14,7 тыс. договоров безвозмездного пользования земельными участками. Еще по 2,1 тыс. заявлений уполномоченные органы приняли положительное решение о предоставлении земельных участков.

            Всего участниками программы «Дальневосточный гектар» уже стали около 75 тыс. человек. Люди получают бесплатно землю, за которую еще три года назад они должны были бы платить деньги на аукционах, платить за межевание и ходить по кабинетам в целях согласования.


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