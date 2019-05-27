Москвичка получила «дальневосточный гектар» ради выращивания грибов

Жительница Москвы Ольга Жирикова оформила «дальневосточный гектар» в Партизанском районе Приморья, чтобы построить дом и обустроить плантацию по разведению лекарственных грибов.

«Я детально изучила землю в окрестностях, так как моя цель – участок с нетронутой природой, но с хорошей транспортной доступностью, а также неподалеку от населенных пунктов. Немаловажно и наличие интернета, ведь я веб-разработчик и свою профессию бросать пока не планирую. Расположение участка позволит не только удобно разместиться на гектаре и открыть производство, но и организовать доставку покупателям», – приводятся ее слова на сайте Минвостокразвития.

Сейчас Ольга готовится к первой поездке на участок. Уже этим летом она планирует обустроить на участке небольшую плантацию грибов – в основном будут выращиваться трутовик лакированный (рейши), ежовик гребенчатый, или гериций, а также гриб-баран (грифола).

«Уникальная идея проекта – выращивание лекарственных грибов. Дело в том, что все ориентируются на производство популярных пищевых грибов, а ведь есть полезнейшие виды грибов, имеющие выраженный терапевтический эффект, который подтвержден международными исследованиями - лечение онкологических заболеваний, восстановление мозговых тканей и т.д. Спрос на эти грибы очень велик, в то время как конкуренция производителей полностью отсутствует», – поделилась Ольга Жирикова.

Выращивание грибов планируется организовать в открытых условиях на летний период и в специальном помещении – зимой. Жирикова разработала поэтапный план реализации проекта, согласно которому сначала продукция будет ориентирована на конечного потребителя, затем на тех, кому интересно выращивать гриб самостоятельно, а потом планируется выход и на фармкомпании.

«На своем примере хочу доказать возможность открыть новый бизнес с минимумом затрат. С момента приезда в Приморье буду вести онлайн-дневники и рассказывать о развитии проекта», – рассказала Ольга.

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, на сегодняшний день на территории Приморского края зарегистрировано более 14,7 тыс. договоров безвозмездного пользования земельными участками. Еще по 2,1 тыс. заявлений уполномоченные органы приняли положительное решение о предоставлении земельных участков.

Всего участниками программы «Дальневосточный гектар» уже стали около 75 тыс. человек. Люди получают бесплатно землю, за которую еще три года назад они должны были бы платить деньги на аукционах, платить за межевание и ходить по кабинетам в целях согласования.