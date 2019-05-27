Родные объяснили поведение мальчика на качелях на фоне пожара на Ямале

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27 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 16:26  |  vz.ru
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Новый ледокол даст России гигантские преимущества в Арктике

Новый ледокол станет одной из основ российского влияния в АрктикеФото: vk.com/baltzav
На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 25 мая спущен на воду третий атомный ледокол проекта 22220 «Урал». Это событие является знаковым для российского присутствия в Арктике. Ледоколы данного проекта обеспечат нашей стране принципиально важные геополитические преимущества и многократно окупят свою огромную стоимость. Каким образом?  Подробности...
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Главные выводы из резонансных дел миллиардеров-полковников

Одна из немногих фотографий Кирилла Черкалина, найденная журналистамиФото: Экстренный вызов 112/Youtube
Борьба с коррупцией носит системный характер и затрагивает все ведомства, невзирая на чины и звания – об этом напомнили в Кремле. Поводом стало громкое дело полковника Черкалина из «банковского» отдела ФСБ: при обысках было найдено более 12 млрд рублей только наличными. Дело Черкалина имеет огромное значение, являясь прямым продолжением громкого дела полковника Захарченко. Подробности...
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Российские офицеры финансируют армию из собственного кармана

Причина сложившейся нездоровой ситуации – забюрократизированность и крайняя медлительность в управлении финансовыми потоками в армииФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
В российской армии за последние годы сложилась система добровольно–принудительных поборов. Офицеры, которые после реформ Сердюкова стали получать якобы «слишком много», теперь за свой счет участвуют в содержании хозяйства своих подразделений – сбрасываются на оргтехнику, ремонт, форму. Как это произошло, и что рассказывают вынужденные «спонсоры» Минобороны? Подробности...
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Родилась новая Европа

Маттео Сальвини, Марин Ле Пен и Найджел Фарадж становятся новыми лицами ЕвропыФото: Remo Casilli, Francois Lenoir,
Simon Dawson/Reuters
«Новое европейское Возрождение» – так вице-премьер Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини охарактеризовал итоги выборов в Европарламент, которые завершились накануне. Результаты голосования говорят о том, что к власти в ЕС уверенно идут националисты и евроскептики, меняющие политический ландшафт Старого света. Что ждет Европейский союз и как там изменится отношение к России? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Как делать бизнес и спасать мир одновременно

Наталия Зверева, директор Фонда региональных социальных программ «Наше будущее»
Империя «Макдональдс», Тевтонский рыцарский орден, магазины «Вкусвилл», ярлык Золотой орды на княжение, кофейни Sturbuck, Магдебургское городское право... Что общего у всего вышеперечисленного? Подробности...
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Суть всех украинских властей одна – Антироссия

Дмитрий Родионов, политолог
Не надо обольщаться: Украину мы потеряли, и любой новый политический проект может быть либо столь же, либо более антироссийским, чем предыдущий, но никак не меньше. И никакой Зеленский не сможет это изменить. Подробности...
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Война Трампа с Huawei проверит обороноспособность России

Дмитрий Комиссаров, генеральный директор компании «Новые облачные технологии»
Страна, размером с Россию и с ее амбициями, без собственной микроэлектроники не выживет. Сейчас начинается эпоха IoT, которая сулит нам множество угроз. Пока России удается соблюдать баланс сил на принципе ядерного сдерживания. Подробности...
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      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

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            Родные объяснили поведение мальчика на качелях на фоне пожара на Ямале

            27 мая 2019, 15:07

            Текст: Алина Назарова

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            Родные мальчика с Ямала, который поразил пользователей Сети своей невозмутимостью из-за того, что качался на качелях, в то время как за его спиной догорал двухэтажный дом, объяснили поступок ребенка.

            Родственники ребенка рассказали, что герою видео девять лет и его зовут Дима. Мальчик гулял с друзьями и захотел покататься на качелях. Его не остановил даже пожар, который был в нескольких десятках метров от детской площадки. «Он просто захотел покачаться», – сообщил собеседник Ura.ru, добавив, что Дима не из боязливых.

            В Сети набирает популярность видео из Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа, на котором мальчик спокойно раскачивается на качелях, в то время как у него за спиной догорает двухэтажный расселенный деревянный дом. Ролик собрал множество просмотров и комментариев. Реакция пользователей была неоднозначной.

            «Обычный день в Ноябрьске», – написала Гульназ Файзуллина.

            «Ах-ах-ах, мальцу, видимо, совсем пофиг на то, что тут происходит», – отметил Макс Балаев.

            «А что вы хотели от ребенка. Он просто не понимает всей ситуации. Он уже насмотрелся на пожар. Поражаюсь умению нашего народа переворачивать все вверх дном», – добавил Филипп Шалаевский.


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