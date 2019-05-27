Родные объяснили поведение мальчика на качелях на фоне пожара на Ямале

Родные мальчика с Ямала, который поразил пользователей Сети своей невозмутимостью из-за того, что качался на качелях, в то время как за его спиной догорал двухэтажный дом, объяснили поступок ребенка.

Родственники ребенка рассказали, что герою видео девять лет и его зовут Дима. Мальчик гулял с друзьями и захотел покататься на качелях. Его не остановил даже пожар, который был в нескольких десятках метров от детской площадки. «Он просто захотел покачаться», – сообщил собеседник Ura.ru, добавив, что Дима не из боязливых.

В Сети набирает популярность видео из Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа, на котором мальчик спокойно раскачивается на качелях, в то время как у него за спиной догорает двухэтажный расселенный деревянный дом. Ролик собрал множество просмотров и комментариев. Реакция пользователей была неоднозначной.

«Обычный день в Ноябрьске», – написала Гульназ Файзуллина.

«Ах-ах-ах, мальцу, видимо, совсем пофиг на то, что тут происходит», – отметил Макс Балаев.

«А что вы хотели от ребенка. Он просто не понимает всей ситуации. Он уже насмотрелся на пожар. Поражаюсь умению нашего народа переворачивать все вверх дном», – добавил Филипп Шалаевский.