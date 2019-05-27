Вернувшийся с дачи москвич нашел в багажнике змею

Вернувшийся с дачи москвич обнаружил в багажнике своего автомобиля змею, которая забралась в пакет с мусором.

«Мужчина перевозил мусор с дачи в багажнике машины, в одном из пакетов оказалась змея», – приводит РИА «Новости» слова своего собеседника из экстренных служб Москвы.

Инцидент произошел во дворе дома по адресу: Луганская, 8. Обнаруживший змею мужчина позвонил специалистам, чтобы змею изъяли. После обращения к нему выехал наряд.

«Змея оказалась небольшая, медянка», – сообщили в столичном департаменте ГОЧСиПБ

Медянка представляет собой неядовитую змею из семейства ужей. Ее длина составляет около 65 сантиметров.

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