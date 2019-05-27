Бывший ученик открыл стрельбу в школе в Польше

Стрельба и взрывы прогремели в общеобразовательной школе в городе Бжесць-Куявский в Польше; есть раненые.

18-летний молодой человек, который ранее учился в этой школе, взорвал там две петарды и открыл стрельбу, сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

Уточняется, что ранения получили сотрудница школы и 11-летняя ученица, сейчас их жизни ничто не угрожает.

Как отметила пресс-секретарь полиции в городе Быдгощ Моника Хлебич, полученные пострадавшими ранения не характерны для огнестрельного оружия, поэтому пока нет ясности, из чего были сделаны выстрелы.

В данный момент нападавший задержан полицией. Местные власти заявили, что ситуация под контролем, однако на официальном сайте местной администрации появилось сообщение с просьбой к родителям срочно забрать детей из школы.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в школе американского штата Колорадо один учащийся погиб, еще несколько человек получили ранения.