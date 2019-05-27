Король Саудовской Аравии пригласил эмира Катара в Мекку

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулаиз аль Сауд пригласил эмира Катара Шейха Тамим бин Хамада аль-Тани на саммит Совета сотрудничества стран Персидского залива, который пройдет в Мекке 30 мая.

Приглашение было передано руководству Катара во время встречи в Дохе с генеральным секретарем организации Абдулатифом бин Рашидом аль-Заяни, Об этом 27 мая сообщает Al Jazeera со ссылкой на МИД Катара.

Примечательно, что послание было передано, несмотря на то, что в июне 2017 года Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и введя транспортную блокаду. Они также установили транспортную блокаду Катара и прекратили с ним всякое сообщение. Катар отверг обвинения, связав решение соседей с завистью к его экономическим успехам.

Хотя сообщалось, что разрыв политических и экономических связей с соседями грозит ввергнуть Катар в тяжелейший продовольственный кризис, на деле с момента введения блокады эмират начал стремительно развивать различные сферы экономики, которые до этого не представляли для него интерес, в частности, туризм. До разрыва отношений с соседями большинство туристов в Катаре составляли жители других государств Персидского залива, в том числе Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

Теперь Катар активно стремится привлечь в страну туристов из разных стран. Власти эмирата разрешили безвизовый въезд для граждан многих стран, договорились с крупными европейскими круизными компаниями о заходе кораблей с туристами в Доху.