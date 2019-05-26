Гройсман рассказал о работе в «антикризисном режиме»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что если парламент одобрит его отставку, он продолжит работать в должности в «антикризисном режиме».

«Парламент должен рассмотреть мое заявление об отставке. Я буду просить Верховную раду удовлетворить его», – цитирует ТАСС выступление Гройсмана в эфире телеканала ICTV.

Он также сообщил, что в случае удовлетворения заявления он вместе с министрами продолжит работать до создания нового правительства. «Очевидно, мы переходим в такой, я бы сказал, антикризисный режим», – уточнил он.

В понедельник Владимир Гройсман анонсировал отставку правительства страны, отметив, что принял это решение после того, как президент Украины Владимир Зеленский предложил кабинету министров освободить место для тех, кто будет думать о будущих поколениях.