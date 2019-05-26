Хафтар пообещал продолжить наступление на Триполи

Командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявил, что продолжит наступление на Триполи, находящееся под контролем признанного ООН правительства национального согласия, пока «ополченцы» в столице Ливии не сложат оружие.

«Конечно, целью является политическое решение. Проблема в Триполи – проблема безопасности», – передает слова Хафтара «Интерфакс».

Он также предложил амнистию бойцам в Триполи за то, что они сложат оружие. Им он обещает разрешение «вернуться домой в целости и сохранности».

В начале мая сообщалось, что Хафтар якобы отдал своим силам приказ преследовать и уничтожать отступающие войска противника.

23 апреля ЛНА начала второй этап наступления на Триполи с применением сил пехоты. К 3 мая был установлен контроль над несколькими районами ливийской столицы. Поход ЛНА к столице Ливии стартовал 4 апреля.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что мешает Хафтару захватить Триполи.