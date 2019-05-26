Московский школьник рассказал об избиении санитарами психбольницы

После звонка неизвестного в психбольницу в одну из школ Москвы приехали санитары, которые силой попытались забрать 15-летнего школьника Павла прямо с урока, утверждают СМИ; подросток рассказал об инциденте, произошедшем в апреле.

Известно об инциденте стало только сейчас. Подросток пояснил, что санитары забрали его с урока. Они без разрешения начали его осматривать и измерять давление, пытались взять кровь, но Павел не разрешил этого сделать, сообщает РЕН-ТВ.

«Стали спрашивать мои личные данные: имя, адрес, как я учусь, на какие оценки. Я сказал, что это конфиденциальная информация. Они настаивали. Чтобы они отстали, я начал говорить выдуманные данные. Сказал, что меня зовут Михаил Фаустин и что живу я на улице Крушвице, дом 6 (данные из игры Beholder)», – рассказал ребенок.

Секретарша школы сообщила санитарам, что ученик врет, сообщила им настоящие данные подростка. Врачи спросили у нее, насколько агрессивно ведет себя Павел, часто ли он бредит.

«Я стал объяснять, что я психически нормальный. Они гладили меня по голове и говорили: «Конечно, Паша, ты нормальный». Я попросил их уйти. В конце-концов они ушли», – рассказал Павел.

Позже он вернулся на занятия, однако через несколько минут в кабинет вошли двое крепких мужчин, которые попросили Павла и учителя пройти в учительскую. Учитель отказался, Павел пошел с ними один.

По его словам, санитары закрылись с ним в учительской, где ему стало душно. Он стал открывать окно, а медработники начали кричать и требовать не делать этого.

«Потом меня усадили и потребовали: «Говори все, что знаешь». Я офигел от этого и сказал, что я ухожу на занятие. Когда я вышел, они выбежали, схватили меня за руку и начали тянуть», – рассказал подросток.

Павел рассказал, что схватился за решетку раздевалки, но его снова затащили в учительскую, положили на пол, придушили и связали.

«Я был на грани потери сознания. Мой учитель пытался выяснить, что происходит. Но его прогнали. А охранник школы как будто пытался им помочь. Один из санитаров сел на меня. Это продолжалось, пока не пришла мама», – вспоминает подросток.

По словам школьника, санитары заявили его матери, что он якобы бегает по школе с ножом. Подросток таким словам удивился, так как ножа у него не было, а бегать с большим весом он не может.

Павел снова попытался вырваться, но на этот раз его якобы прижали к холодильнику. Тогда, рассказывает подросток, он схватил со стола чайник, пытался отбиться. Мать школьника пыталась доказать врачам, что ее сын не болен.

Мать также рассказала, что ее ребенка душили и били головой об пол.

В итоге он вместе с матерью ушли из школы и обратились в травмпункт, чтобы снять побои.

Павел считает, что в психбольницу позвонили его недоброжелатели-одноклассники.