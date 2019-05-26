Столтенберг оценил шансы на спасение ДРСМД

Спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) еще можно, но для этого нужна политическая воля, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Времени остается все меньше, но еще не поздно, договор можно спасти. В 1987 году Москва показала, что в состоянии уничтожить крылатые ракеты в течение нескольких недель», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что НАТО не стремится к новой гонке вооружений и не желает начала новой холодной войны. По его словам, альянс «сможет постоять за себя», проводя «достойную доверия» эффективную политику по устрашению потенциального противника даже без ДРСМД, с «большим числом российских ракет в Европе».

Столтенберг заявил о возможности «соразмерного, скоординированного» ответа НАТО на прекращение ДРСМД. По его словам, ответ «будет носить оборонительный характер». Среди мер он назвал «заключение нового договора о контроле над вооружениями или новые военные ответы в области обычных вооружений».

«НАТО не намерена размещать в Европе новое ядерное оружие», – подчеркнул Столтенберг.

Он еще раз обвинил Россию в нарушении договора, призвав Москву уничтожить ракеты типа SSC-8 (по российской классификации 9М729).

Столтенберг также призвал «подключить Китай к новой системе по контролю над вооружениями», а также включить в соглашение «риски, связанные с внедрением искусственного интеллекта, а также угрозы, возникающие в киберпространстве».

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не будет создавать и размещать ракеты средней и меньшей дальности в тех регионах, где не появятся аналогичные системы Соединенных Штатов.

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