Цыганов согласился сыграть водителя «Икаруса» в фильме про Цоя

Актер Евгений Цыганов сыграет в фильме Алексея Учителя водителя автобуса «Икарус», столкновение с которым унесло жизнь музыканта и лидера группы «Кино» Виктора Цоя.

Студия «Рок» представила фильм под рабочим названием «Цой» на Каннском кинорынке. Съемки картины должны начаться летом, выпуск в прокат ожидается в 2020 году – к 30-летию со дня гибели культового музыканта. Режиссер обещает создать «фильм не биографический, а мифологический», передает РИА «Новости».

«У фильма есть и второе рабочее название – «47» – по названию невыпущенного альбома Виктора Цоя. Выбор, скорее всего, будет между этими двумя вариантами. Главную роль водителя автобуса сыграет Евгений Цыганов», – рассказал Учитель.

Цой погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года, уснув за рулем своего «Москвича». Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с «Икарусом».