В Петербурге иномарка сбила выходившего из трамвая подростка

На перекрестке проспекта Науки и улицы Обручевых 20-летний водитель за рулем автомобиля Chevrolet сбил 15-летнего подростка, который выходил из трамвая.

Школьник доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, сообщает «Фонтанка».

По данным управления ГИБДД, инцидент произошел около 22.00 в субботу. За рулем Chevrolet Lacetti был двадцатилетний водитель.