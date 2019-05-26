Москвичей предупредили о грозе

Москвичей ожидают облачность с прояснениями, местами дождь, гроза, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура в Москве поднимется до 22–24 градусов тепла, в Подмосковье воздух прогреется до 21–26 градусов.

Западный ветер 5–10 м/c, при грозе ожидаются порывы 12-17 м/c.

Атмосферное давление – 739 мм ртутного столба.

Ночью будет 10–12 выше ноля, по области – 7–12.