Назван обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля

«Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля досталась картине «Паразиты» режиссера Пон Джун.

Приз за лучшую работу южнокорейскому режиссеру вручила французская актриса Катрин Денев, передает РИА «Новости».

Картина рассказывает об очень бедной семье, которая устроилась работать в семью богачей. Лента начинается как комедия, но завершается как настоящая драма.

Гран-при вручили фильму «Атлантика» французского режиссера Мати Диоп. Отмечается, что это ее дебютная работа. Приз вручил актер Сильвестр Сталлоне.

Ранее жюри назвало лучших режиссеров фестиваля, а также лучшего актера и актрису.