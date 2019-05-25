Британский писатель обвинил Google в предательстве свободного интернета

Следование Google указу главы Белого дома Дональда Трампа о прекращении сотрудничества с Huawei – это предательство принципов свободного киберпространства, полагает британский писатель Эндрю Кин.

В материале (перевод представлен ИноТВ) для издания Focus Online Кин пояснил, что Google стал инструментом в торговой войне против Китая.

По мнению автора, китайские компании смогут преодолеть последствия разрыва с Google и создать свою операционную систему, которая превзойдет нынешние аналоги.

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Эндрю Кин напомнил, что основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин заявляли, что их компания будет отличаться от остальных, у Google был такой слоган «не будь злом». Это выражение символизировало отказ от сотрудничества с правительством и следование принципам свободного интернета, отметил автор.

Кин добавил, что заявления основателей компании оказались ложными

В материале приводятся слова предпринимателя Кай Фу Ли, который писал, что сейчас создаются два интернета: американский и китайский. Кин подчеркнул, что в 2019 году Интернет отражает глобальную геополитическую расстановку сил и демонстрирует экономическую и политическую мощь.

При этом Кин убежден, что Huawei является главным страхом для Дональда Трампа, так как президент США без предъявления доказательств обвиняет китайскую компанию в сборе военных и экономических секретов.

Google, несмотря на многолетнее сотрудничество с Huawei, сообщил, что подчинится требованию главы государства и прекратит партнерство с китайской компанией. Таким образом интернет-гигант поддержал «новую холодную войну» Китая и США и стал инструментом в торговой войне.

Huawei не сможет использовать программную оболочку Android, констатирует Кин. Эта мера предполагала ослабление китайской корпорации, но на деле все может обернуться наоборот.

Во вторник США приостановили атаку на Huawei, временно сняв с китайской компании некоторые ограничения.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о последствиях американских санкций против Huawei для всей мировой торговли.