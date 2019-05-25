Задержан и.о. главы Росреестра Дагестана

Исполняющий обязанности главы управления Росреестра Дагестана Шамиль Гаджиев был задержан по делу об участии в преступном сообществе, сообщили в республиканском управлении Следственного комитета.

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 210 УК («Участие в преступном сообществе с использование своего служебного положения») задержан и. о. руководителя управления Росреестра по республике Дагестан Шамиль Гаджиев», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным источника ТАСС, чиновник сейчас находится в СИЗО, меру пресечения для него изберут в ближайшее время.

По версии следствия, в 2000 году экс-глава регионального Росреестра Сафиюла Магомедов, несколько других чиновников организации, бывшие сотрудники администрации Махачкалы и несколько чиновников Кадастровой палаты республики создали преступное сообщество.

Его целью было незаконное обогащение с помощью проведения незаконных юридически значимых действий с земельными участками, находящимися в муниципальной и федеральной собственности в Дагестане, отмечает ведомство.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что в отношении группы дагестанских чиновников возбуждено уголовное дело. Следователи подозревают Магомедова, ряд других чиновников Росреестра, администрации Махачкалы и инженера Кадастровой палаты региона в махинациях с землей, причинивших ущерб на 370 млн рублей.