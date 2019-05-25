В Чите прошел инклюзивный фестиваль спорта

В Чите состоялся финал первого инклюзивного фестиваля спорта «Жизнь без границ-2019» для детей с инвалидностью, сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края.

«1,3 тыс. забайкальцев задействованы в проекте «Толерантность. Люди с особыми потребностями», направленном на преодоление равнодушного отношения общества к проблемам инвалидов. Одним из ключевых мероприятий проекта стал первый инклюзивный фестиваль спорта «Жизнь без границ-2019», финал которого прошел 25 мая», – сообщила администрация региона, передает ТАСС.

Участниками соревнований по бочче, бадминтону, шашкам, волейболу сидя стали ученики седьмых классов школ краевой столицы, а также воспитанники специальных коррекционных школ-интернатов.

«На протяжении этого учебного года в 15 школах Читы мы проводили мероприятия, направленные на снижение уровня равнодушного отношения к проблемам инвалидов и расширение инклюзивного образования. Также было организовано обучение преподавателей в заочной школе по теме «Инклюзия в образовательных учреждениях и взаимодействие с инвалидами». Кроме фестиваля спорта, в рамках проекта планируется провести детский творческий конкурс «Жизнь без границ», – приводятся слова руководителя проекта Игоря Цветкова.

Проект «Толерантность. Люди с особыми потребностями» реализуется в Чите на средства президентского гранта, размер которого составляет 480 тыс. рублей. Проект ставит перед собой цель развить физическую культуру среди людей с инвалидностью. Кроме того, он расширяет сотрудничество вузов учебных заведений в вопросах участия детей с инвалидностью в спортивной жизни.

В 2018 году обладателями президентских грантов стала 21 некоммерческая организация (НКО), представляющая Забайкальский край, благодаря чему в регион было привлечено более 42 млн рублей. За счет президентских грантов в регионе за последние три года создано более 100 рабочих мест.