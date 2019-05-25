Назван состав сборной России по хоккею в матче с командой Финляндии

Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав, который выйдет на лед в полуфинальном матче чемпионата мира против финской команды, сообщает пресс-служба Федерации хоккея.

Место на воротах займет Андрей Василевский, его может сменить Александр Георгиев, сообщается на сайте Федерации хоккея.

Также в составе значатся Михаил Сергачев – Никита Нестеров, Михаил Григоренко – Евгений Малкин – Евгений Дадонов; Дмитрий Орлов – Никита Зайцев, Александр Овечкин – Евгений Кузнецов – Кирилл Капризов; Динар Хафизуллин – Владислав Гавриков, Никита Гусев – Артем Анисимов – Никита Кучеров; Никита Задоров, Илья Ковальчук – Сергей Андронов – Иван Телегин, Александр Барабанов.

Матч состоится в Братиславе в субботу, начало запланировано на 16.15 мск.

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В четверг сборная России обыграла США в четвертьфинале мирового первенства со счетом 4:3. Соперником россиян в полуфинале стала сборная Финляндии.