В Крыму объявили о готовности запустить международный роуминг

Крым готов начать предоставлять услуги международного роуминга для иностранных операторов связи, заявил глава крупнейшего оператора в регионе – компании «К-Телеком» Владимир Зайцев.

Зайцев сообщил, что «тип установленного телекоммуникационного оборудования, используемых информационных и биллинговых систем позволяет начать предоставление услуг международного роуминга для иностранных операторов, абоненты которых прибывают в Крым», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что «ничто не мешает операторам Крыма начать предоставление услуг международного роуминга», и «если операторы из других стран обратятся с запросом», его «готовы отработать».

Зайцев добавил, что компания «К-Телеком» открыта для заключения договоров с иностранными операторами связи.

«В случае заключения договоров, иностранцы смогут беспроблемно пользоваться своими сим-картами в Крыму», – сказал он.

Ранее представители зарубежных делегаций политиков и бизнесменов, а также иностранные туристы неоднократно жаловались на отсутствие международного роуминга в Крыму из-за санкционной политики, последствия которой – невозможность осуществлять звонки со своих «домашних» номеров сотовой связи.