В Крыму объявили о готовности запустить международный роуминг

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Лукашенко уколол Россию казахской нефтяной иглой

Лукашенко устроил новый торг с Россией с целью выбить больше денег Фото: Анатолий Устиненко/ТАСС
После многолетних поисков Александр Лукашенко наконец нашел альтернативу российской нефти. Оказалось, далеко ходить не надо было. Поделиться с белорусами своими природными богатствами готов еще один член ЕАЭС – Казахстан. Почему белорусский батька столько лет не замечал, что в стране Великой Степи тоже добывают нефть? Подробности...
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Зачем к Путину приезжал черный друг Брежнева

Первый визит Сассу-Нгессо в Москву в качестве президента Конго состоялся в 1981 году - после переговоров с БрежневымФото: Василий Егоров, Эдуард Песов/Фотохроника ТАСС
В мире остался только один правящий лидер, который общался с Леонидом Брежневым, уже будучи главой государства – и на этой неделе он вернулся в Кремль. Конголезский президент Дени Сассу-Нгессо не первый раз приезжает к Путину, но за последние годы позиции России в Африке заметно укрепились, и интерес Конго к нашей стране еще больше возрос. Подробности...
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Пропавшие дети напомнят о себе гигантской тенью

Пропавшие дети остаются серьезной проблемой для РоссииФото: facebook.com/lizaalertorg
«У каждого добровольца, который достаточно давно занимается поисками, есть свои травмирующие истории, которые тяжело вспоминать. Приходится с этим жить, это по чуть-чуть меняет людей, меняет характер», – заявил газете ВЗГЛЯД лидер отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев накануне всемирного Дня пропавших детей. Подробности...
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Как глава МИД Испании строит карьеру на критике России

Жозеп Боррель повел себя по отношению к России крайне циничноФото: Javier Barbancho/Reuters
И. о. министра иностранных дел Испании заявил, что Россия якобы представляет угрозу для Европы. Его слова выглядят тем более парадоксально, что совсем недавно он поругался из-за России с госсекретарем США. Означает ли это, что Испания вдруг настроилась на конфронтацию с нашей страной – и какое отношение к этому заявлению имеют выборы в Европарламент? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Российские офицеры платят миллионы за подлодки и самолеты

Никита Коваленко, политический обозреватель
Следственный комитет ввел довольно странную практику: судиться с российскими офицерами за нанесение материального ущерба и заводить на них уголовные дела. Порядок в армии – основа всего. Но методы вызывают вопросы. Подробности...

Тереза Мэй покинула театр абсурда

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Тереза Мэй уходит побежденной. Она не смогла решить поставленную перед собой задачу, и слезы на ее глазах во время заявления об отставке – свидетельство того, насколько серьезно она воспринимает свое поражение. Что будет дальше? Подробности...
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БДСМ на выпускном честнее советских школьных скреп

Сергей Мардан, публицист
Логика советского выпускного была надежной, как фундамент под Чернобыльской АЭС. Твой жизненный горизонт был ясен и чист, хотя и однообразен, как квартал пятиэтажек. Сейчас же 17-летний с опаской выглядывает из-за школьных ворот. Подробности...
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            В Крыму объявили о готовности запустить международный роуминг

            25 мая 2019, 08:58

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Крым готов начать предоставлять услуги международного роуминга для иностранных операторов связи, заявил глава крупнейшего оператора в регионе – компании «К-Телеком» Владимир Зайцев.

            Зайцев сообщил, что «тип установленного телекоммуникационного оборудования, используемых информационных и биллинговых систем позволяет начать предоставление услуг международного роуминга для иностранных операторов, абоненты которых прибывают в Крым», передает РИА «Новости».

            Он подчеркнул, что «ничто не мешает операторам Крыма начать предоставление услуг международного роуминга», и «если операторы из других стран обратятся с запросом», его «готовы отработать».

            Зайцев добавил, что компания «К-Телеком» открыта для заключения договоров с иностранными операторами связи.

            «В случае заключения договоров, иностранцы смогут беспроблемно пользоваться своими сим-картами в Крыму», – сказал он.

            Ранее представители зарубежных делегаций политиков и бизнесменов, а также иностранные туристы неоднократно жаловались на отсутствие международного роуминга в Крыму из-за санкционной политики, последствия которой – невозможность осуществлять звонки со своих «домашних» номеров сотовой связи.


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