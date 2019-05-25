Батальон военной полиции ЮВО вернулся в Ингушетию из Сирии

Военнослужащие батальона военной полиции были доставлены самолетом военно-транспортной авиации из сирийского аэропорта Хмеймим в североосетинский аэропорт Моздок после выполнения боевых задач, сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Вернувшиеся в Ингушетию военные полицейские с февраля выполняли задачи по охране важных объектов группировки российских войск в Сирии, обеспечивали правопорядок и безопасность сирийцев в освобожденных населенных пунктах, организовывали сопровождение гуманитарных колонн и безопасность при проведении гуманитарных акций, передает ТАСС.

«Около 300 военных полицейских доставлены на аэродром в Северной Осетии из Сирии самолетами военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76, а затем автомобильным транспортом совершили марш в расположение части в Ингушетии», – сообщил Астафьев.

Напомним, в августе прошлого года российская военная полиция заняла позиции на Голанских высотах. С 8 января 2019 года военные полицейские начали патрулировать район Манбиджа, а в феврале расширили зону присутствия в сирийской провинции Алеппо.

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