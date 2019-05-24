Самолет ВМС Германии провел разведку у границ России

Разведывательный самолет ВМС Германии Lockheed P-3C CUP Orion был замечен у границ Калининградской области, сообщили западные мониторинговые ресурсы.

«Патрульный самолет Lockheed P-3C CUP Orion ВМС Германии, бортовой номер 60+07, позывной GNY4500, выполняет патрулирование в районе полётной информации Калининградской области», – написано в Twitter Plane Radar.

Уточняется, что в 13.50 мск судно находилось от береговой линии России на расстоянии 32 километров.

В последнее время иностранные разведывательные самолеты регулярно замечают вблизи российских границ на Балтике и в районе Черного моря. Так 25 марта вблизи Калининградской области были обнаружены три бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США, а до этого российские истребители Су-27 дважды за сутки проводили сопровождение американских стратегических бомбардировщиков B-52H, летавших у границ России на Балтике. Также в апреле разведку рядом с границей Калининградской области провел стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США.