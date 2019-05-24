СК освободил насильно удерживаемых клиентов центра для наркозависимых

Из центра для наркозависимых в Саратове сотрудники правоохранительных органов освободили свыше 20 человек, которые удерживались там принудительно, сообщили в региональном Следственном комитете.

«Там (в реабилитационном центре) следователи СК и оперативные сотрудники обнаружили свыше 20 принудительно удерживаемых лиц, в том числе одну женщину. Большая часть данных лиц – жители других регионов России. Покинуть заведение по своему волеизъявлению они не могли. В центре у них были изъяты личные документы, они хранились закрытыми в сейфе», – говорится в сообщении СК.

Представители ведомства отметили, что владельцы здания, где располагался центр, отказались добровольно впускать оперативников, в связи с чем сотрудникам правоохранительных органов пришлось применять специальную технику, передает РИА «Новости».

В сообщении также уточняется, что проверку начали после жалобы страдающего от наркозависимости подростка на применение к нему недозволенных методов в центре. Эту информацию она сообщила по телефону доверия СУСК.

После этого было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего». Виновным грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее СК сообщал, что в Саратове прекратили деятельность реабилитационного центра, где силой удерживали пациентов. По данным следствия, удерживаемый в центре с августа 2018 года 17-летний подросток сообщил, что вместе с ним удерживают и других пациентов. После заявления в здании провели обыск, а также задержали руководителя и еще одного сотрудника центра.