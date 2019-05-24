Осужденный за взятку экс-замглавы управления СК по Москве освобожден по УДО

Тагилостроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство об условно- досрочном освобождении бывшего заместителя руководителя Следственного комитета по Москве Дениса Никандрова, осужденного за взятку в особо крупном размере.

«Удовлетворено ходатайство Дениса Никандрова об УДО на неотбытый срок в размере 1,5 года и 11 дней. Администрация учреждения исправительной колонии № 13 характеризовали его положительно, прокурор не возражал против удовлетворения ходатайства», – сказал представитель суда.

Как только решение вступит в законную силу, Никандров будет освобожден из колонии, передает ТАСС.

Никандрову, экс-главе управления собственной безопасности СК Михаилу Максименко и его заместителю Александру Ламонову, задержанным в июле 2016 года, были предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере. Согласно материалам дела, они, вступив в преступный сговор, получили взятку в размере 500 тыс. долларов за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова – одного из участников перестрелки у ресторана на Рочдельской улице в центре Москвы.

В ходе следствия Никандров дал показания по этому делу на экс-главу столичного главка СК РФ Александра Дрыманова и экс-главу следственного управления СК по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко. Дрыманов и Крамаренко были арестованы. Никандров был осужден на 5,5 года колонии.

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