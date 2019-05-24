Кремль определился с датой «прямой линии» Путина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что дата «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным уже определена.

«Да, она известна. «Прямая линия» готовится, мы сообщим о ней», – цитирует Пескова РИА «Новости».

При этом представитель Кремля не назвал, когда именно состоится это мероприятие.

В 2018 году «прямая линия» с президентом прошла 7 июня. Глава государства успел ответить на 79 вопросов, мероприятие длилось почти четыре с половиной часа.