В Раде предложили перенести посольство Украины в Израиле в Иерусалим

В Верховной раде зарегистрировали постановление о переносе посольства Украины в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Инициаторами постановления указаны 86 депутатов Рады от разных фракций, следует из открытых данных украинского парламента.

«Проект постановления об обращении Верховной рады Украины к президенту Украины, кабинету министров Украины о переносе посольства Украины в Государстве Израиль в его столицу – город Иерусалим», – гласит название зарегистрированного документа.

В настоящий момент пояснительная записка к тексту отсутствует.

Это не первая попытка перенести посольство в Израиле. Такой же документ был внесен в 2018 году. Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что его партия предложила перенести посольство в ответ на то, что Палестина рассматривает возможность признать Крым российским.

Напомним, в декабре 2017 года Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, а в мае 2018 года в Иерусалиме открылось американское посольство. Также там размещено посольство Гватемалы.