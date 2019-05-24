Наставники шоу «Голос. Дети» записали обращения для спецвыпуска

Наставники музыкального телешоу «Голос. Дети» записали видеообращения к участникам спецвыпуска программы на Первом канале, который должен прояснить ситуацию с голосованием в финале шестого сезона передачи, сообщил информированный источник.

Спецвыпуск телешоу «Голос. Дети» выйдет в прямой эфир в пятницу, 24 мая, на Первом канале в 21.30 мск и продлится два часа, передает РИА «Новости».

Источник сообщил, что «каждый из наставников записал видеообращение детям, так как это очень важно для них».

В свою очередь представитель певицы Светланы Лободы Дарья Бурлакова сообщила, что артистка принять участие в программе не сможет.

«У нас концерт в Казахстане, Светлана сейчас на гастролях», – пояснила она.

Пресс-секретари наставников Валерия Меладзе и Пелагеи вопрос об участии комментировать отказались, указав, что всей информацией на этот счет обладает Первый канал.

При этом ранее представители канала отказались раскрывать детали того, что конкретно будет показано в спецвыпуске и кто в нем примет участие, заявив, что все подробности будут в прямом эфире. Канал также сообщал, что пригласил для участия в специальном выпуске всех финалистов конкурса.

Напомним, 16 мая Первый канал аннулировал результаты финала «Голос. Дети» после того, как промежуточные итоги проверки подтвердили, что на голосование было оказано внешнее воздействие.

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